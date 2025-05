Наречена Безоса влаштувала дівич-вечір у Парижі з Кім Кардаш’ян та Кеті Перрі

Наречена засновника Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес відсвяткувала наближення весілля розкішним дівич-вечором у самому серці Парижа. Святкова вечеря відбулася 15 травня в ресторані Lafayette’s, зібравши близьких подруг зірки , пише People.

Як повідомляють інсайдери, атмосфера була “дуже розслабленою і по-паризьки витонченою”. У дівич-вечорі взяли участь 13 гостей, серед яких Кім Кардаш’ян, Кеті Перрі, Кріс Дженнер та Єва Лонгорія.

За словами очевидців, Санчес обрала для події елегантне біле пальто з золотими ґудзиками. Кім Кардаш’ян з’явилася в бронзовому корсеті та легінсах, а Кеті Перрі – в рожевій сукні в стилі ампір із корсетним верхом.

Гості смакували еспресо-мартіні та влаштували танці на честь майбутньої нареченої. На завершення вечора Санчес отримала сюрприз – торт із ванільною меренгою.

У своєму Instagram Санчес поділилася чорно-білими фото з памʼятноʼ події, зробленими на даху та в самому ресторані.

– “Назавжди” починається з дружби з жінками, які підтримували мене, освітлювали мій шлях у темні часи та й залишили слід у моєму серці, – підписала світлини Лорен.

Свої сториз Санчес доповнила фото святкового меню. Гості смакували смаженим курчам, норвезьким лососем, салатом Цезар, пастою з грибами та запеченим курячим філе.

Фото: Лорен Санчес /Instagram

Стосунки Джеффа Безоса та Лорен Санчес

Нагадаємо, що Санчес і Безос заручилися у травні 2023 року під час відпочинку на півдні Франції. Весілля має відбутися в червні на яхті Koru вартістю $500 млн неподалік Венеції. Запрошення вже розіслані, а список гостей обіцяє бути зірковим.

Цей рік для Санчес уже минає доволі насичено. Окрім підготовки до весілля, вона очолила жіночу космічну місію за участі Кеті Перрі, а також видала першу дитячу книжку The Fly Who Flew to Space про муху, яка випадково опинилася в космосі.

У Джеффа Безоса четверо дітей від колишньої дружини Маккензі Скотт, а Лорен Санчес виховує трьох дітей від попередніх стосунків.