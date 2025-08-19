Рада знову не змогла відсторонити Безуглу від засідань

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань регламенту повторно розглядав питання про відсторонення позафракційної народної депутатки Мар’яни Безуглу від участі в засіданнях парламенту. Однак рішення не набрало мінімально необхідної кількості голосів для ухвалення.

За повідомленням нардепа від фракції "Голос" Ярослава Желєзняка, рішення підтримали 4 з 5 необхідних голосів. «Можна прям другу серію "Порятунок рядового Райна" знімати», — жартівливо прокоментував Желєзняк у Telegram.

Це вже друга спроба комітету відсторонити Безуглу. Попереднє голосування також не дало результату через відсутність достатньої кількості голосів.

Причини, через які комітет розглядає можливість відсторонення, детально не розкриваються. Проте факт повторного розгляду та невдачі свідчить про складнощі з консенсусом серед членів комітету щодо цього питання.

Рішення комітету не є остаточним: воно лише впливає на можливість участі нардепки у засіданнях, але не позбавляє її мандату.