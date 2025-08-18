У Білому домі пройшла зустріч в розширеному форматі за участі президентів США й України, а також європейських лідерів, які прибули до Вашингтона для обговорення шляхів завершення війни в Україні.
Зустріч проходила у Східній кімнаті резиденції американського президента.
Крім президентів України і США, у зустрічі також взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Сторони обговорили загальний підхід та можливості завершення війни Росії проти України.
Під час зустрічі Трампа з європейськими лідерами пролунали наступні меседжі:
- Через тиждень-два ми дізнаємося, чи буде кінець війни, — Трамп.
- Сьогодні може бути історичний крок. Нарешті стався реальний прогрес, — премʼєр Британії Кір Стармер.
- Ми почнемо обговорення з пропозиції схожої на модель статті-5 НАТО, — прем'єрка Італії Мелоні
- Резолюція щодо гарантій безпеки для України буде досягнута сьогодні, — Трамп
- Зараз будуть важкі перемовини, пане Трамп треба тиснути на Росію, треба перемир'я вже до наступної зустрічі, — канцлер Німеччини Мерц
- Трамп на це відповів, що треба дати поговорити Путіну і Зеленському, і подивитися, що вийде.
- Ми вийшли з глухого кута, — генсек НАТО