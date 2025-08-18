Через тиждень-два ми дізнаємося, чи буде кінець війни, — Трамп.

У Білому домі пройшла зустріч в розширеному форматі за участі президентів США й України, а також європейських лідерів, які прибули до Вашингтона для обговорення шляхів завершення війни в Україні.

Зустріч проходила у Східній кімнаті резиденції американського президента.

Крім президентів України і США, у зустрічі також взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Сторони обговорили загальний підхід та можливості завершення війни Росії проти України.

Під час зустрічі Трампа з європейськими лідерами пролунали наступні меседжі: