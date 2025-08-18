﻿
Через тиждень-два ми дізнаємося, чи буде кінець війни, – Трамп

У Білому домі пройшла зустріч в розширеному форматі за участі президентів США й України, а також європейських лідерів, які прибули до Вашингтона для обговорення шляхів завершення війни в Україні.

Зустріч проходила у Східній кімнаті резиденції американського президента.

Крім президентів України і США, у зустрічі також взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Сторони обговорили загальний підхід та можливості завершення війни Росії проти України.

Під час зустрічі Трампа з європейськими лідерами пролунали наступні меседжі:

  • Через тиждень-два ми дізнаємося, чи буде кінець війни, — Трамп.
  • Сьогодні може бути історичний крок. Нарешті стався реальний прогрес, — премʼєр Британії Кір Стармер.
  • Ми почнемо обговорення з пропозиції схожої на модель статті-5 НАТО, — прем'єрка Італії Мелоні
  • Резолюція щодо гарантій безпеки для України буде досягнута сьогодні, — Трамп
  • Зараз будуть важкі перемовини, пане Трамп треба тиснути на Росію, треба перемир'я вже до наступної зустрічі, — канцлер Німеччини Мерц
  • Трамп на це відповів, що треба дати поговорити Путіну і Зеленському, і подивитися, що вийде.
  • Ми вийшли з глухого кута, — генсек НАТО
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДональд Трампвійна в Україніпереговори президентів
Популярнi статтi