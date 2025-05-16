Путіну може дорого коштувати відмова від переговорів, – Time

На мирних переговорах у Стамбулі 15 травня місце для російського диктатора Володимира Путіна залишилося порожнім. Це стало символом того, що Росія не готова припинити війну.

Про це у своїй статті для Time пише журналіст Саймон Шустер, аналізуючи, як Путін змарнував свій шанс на мир.

Президент України Володимир Зеленський кілька днів закликав диктатора до переговорів, однак той так і не з’явився.

– Путін тримався осторонь, демонструючи свою зневагу до мирного процесу і даруючи Зеленському тактичну перемогу. Для росіян це стало черговою дипломатичною невдачею, – пише журналіст.

У цей час США намагалися стати посередником: команда глави Білого дому Дональда Трампа шукала способи домовитися про припинення вогню. Америка надала Путіну безліч шансів, але він втратив кожен із них.

Журналіст вважає, що найкращий шанс для Путіна випав саме в останній день лютого, коли між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті спалахнула суперечка. Тоді відносини між Києвом і Вашингтоном опинилися під загрозою, а Трамп на деякий час зупинив допомогу Україні.

Навесні американський президент став приязніше ставитися до Росії. У середині березня він провів “дуже хорошу та продуктивну” розмову з Путіним, а його представник Стів Віткофф у Москві повторював тези Кремля.

Зеленський почав хвилюватися, що Росія впливає на команду Трампа – зокрема через дезінформацію, що Україна нібито не хоче миру.

Однак, ситуація змінилася після 13 квітня, коли РФ завдала ракетного удару по Сумах, загинули понад 30 людей. А 24 квітня відбувся масований обстріл Києва. Після цього Трамп різко змінив риторику, написавши в соцмережах: Володимире, СТОП!

– Ця хвиля нападок змусила Трампа здаватися наївним, навіть нерозумним, за те, що він стверджував, що Росія серйозно налаштована на мирний процес, тож його тон щодо Кремля різко змінився, – зазначив Саймон Шустер.

Навіть коли Трамп і Зеленський пропонували 30-денне припинення вогню для переговорів, Путін продовжував убивати мирних людей.

За словами журналіста, на дипломатичному фронті це рішення дорого коштувало російському диктатору. А от президент України отримав можливість привернути на свій бік главу Білого дому.

Зеленський не проґавив момент. На похороні Папи Франциска у Ватикані він зустрівся з Трампом і пояснив, що єдиний спосіб змусити Росію домовлятися – це тиск, зокрема санкції.

– Наступний шанс Путіна на дипломатичні переговори випав наступного тижня, коли Трамп і багато європейських лідерів наполягали на тому, щоб він приїхав до Стамбула для проведення раунду мирних переговорів. Це були б перші прямі переговори між Путіним і Зеленським від початку повномасштабного вторгнення, – пише журналіст.

Однак глава Кремля замість себе направив до Туреччини делегацію. Ігнорування переговорів може дорого коштувати Росії. На думку Шустера, наслідки можуть бути разючими.

Ціни на нафту, що є головним джерелом доходу Москви, впали до рекордного мінімуму з початку повномасштабної війни. А замість ослаблення санкцій, але через відмову Путіна від переговорів, їх можуть тільки посилити. Європа вже оголосила про такі наміри, тож Трамп, імовірно, вчинить так само.