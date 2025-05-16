Куди вступати у 2025 році: ТОП-10 університетів України

Оприлюднено щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus станом на 2025 рік. Цей рейтинг є важливим орієнтиром для вступників, демонструючи рівень наукової діяльності університетів через призму публікаційної активності та цитованості наукових праць.

Класифікація університетів у рейтингу базується на індексі Гірша (h-index) – кількісному показнику, що інтегрально враховує як кількість наукових публікацій установи, так і кількість їх цитувань у світовій науковій літературі, що індексується базою даних Scopus. Високий індекс Гірша свідчить про значний внесок університету в науку та визнання його досліджень світовою спільнотою.

Згідно з даними, опублікованими Освіта.ua, лідерами рейтингу за показниками Scopus у 2025 році стали:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – незмінний лідер минулого року. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна – утримує другу позицію. Львівський національний університет ім. Івана Франка – зберігає третє місце.

Ці три університети традиційно демонструють найвищі показники наукометричної активності в Україні.

Далі в рейтингу розмістився Сумський державний університет, який показав суттєве зростання, піднявшись на дві сходинки вище порівняно з минулим роком і посівши четверте місце. Це свідчить про активізацію науково-дослідної роботи в університеті.

На п'ятій позиції знаходиться Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

Шосте місце посів Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, який, на жаль, опустився на дві позиції порівняно з попереднім роком.

Сьомим у рейтингу став Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, підтверджуючи свої сильні позиції в галузі медичних наук.

На восьмій сходинці – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Дев'яту позицію займає Національний університет "Львівська політехніка".

Замикає десятку лідерів Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

Варто зазначити, що база даних Scopus є однією з найбільших у світі реферативних баз даних, що індексує понад 30 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з усіх галузей знань, включаючи технічні, медичні та гуманітарні науки. До цієї бази потрапляють публікації з наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо, що робить її авторитетним джерелом для оцінки наукової продуктивності та цитованості.

Результати рейтингу за показниками Scopus є важливим індикатором для абітурієнтів при виборі майбутнього закладу вищої освіти, особливо для тих, хто планує займатися науковою діяльністю.