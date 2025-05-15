США розглядають можливість повернення Ради Росія – НАТО

Сполучені Штати Америки розглядають можливість повернення до формату Ради Росія – НАТО з метою активізації зусиль з урегулювання повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом дипломатичних контактів.

Як нагадує агентство, Росія досі уникає відповіді на пропозицію Вашингтона щодо припинення бойових дій, яка передбачала б фактичне "замороження" конфлікту, визнання Криму за РФ, а також поступки в санкційній політиці з боку США.

Проте, за інформацією джерела, Сполучені Штати оновили початкову пропозицію. Серед нових елементів — ідея відновлення безпекових консультацій у рамках Ради Росія – НАТО.

– З того часу США додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради Росія – НАТО, як повідомило джерело, ознайомлене з питанням, яке побажало залишитися анонімним, – цитує Bloomberg.

Формат Ради Росія – НАТО був створений після завершення холодної війни як платформа для стратегічного діалогу між альянсом і Москвою. Проте з початком повномасштабної агресії РФ проти України її діяльність була фактично згорнута.

Остання зустріч у цьому форматі відбулася 12 січня 2022 року в Брюсселі, де сторони обговорювали російські вимоги щодо "гарантій безпеки", які були відкинуті НАТО.

Водночас, як повідомлялося раніше, Північноатлантичний альянс тимчасово призупинив перегляд стратегічного підходу до РФ, поки США продовжують спроби дипломатичного врегулювання ситуації в Україні.

Крім того, за даними західної преси, Вашингтон нібито виступає проти участі президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО, який має відбутися 24–25 червня в Гаазі.