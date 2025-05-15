Трамп заявив, що міг би приїхати на переговори в Туреччину у п’ятницю

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість участі у переговорах щодо України, які проходять у Туреччині. За його словами, він міг би приїхати у п’ятницю, проте лише за умови, що це буде "доречним і доцільним".

Такий коментар Трамп зробив, відповідаючи на питання журналістів про можливу роль у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною. Хоча він не уточнив деталей, його заява одразу викликала резонанс, враховуючи, що Сполучені Штати офіційно не підтверджували участі Трампа в дипломатичному процесі.