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Трамп заявив, що міг би приїхати на переговори в Туреччину у п’ятницю —

Трамп заявив, що міг би приїхати на переговори в Туреччину у п’ятницю —

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість участі у переговорах щодо України, які проходять у Туреччині. За його словами, він міг би приїхати у п’ятницю, проте лише за умови, що це буде "доречним і доцільним".

Такий коментар Трамп зробив, відповідаючи на питання журналістів про можливу роль у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною. Хоча він не уточнив деталей, його заява одразу викликала резонанс, враховуючи, що Сполучені Штати офіційно не підтверджували участі Трампа в дипломатичному процесі.

Теги:

візит до ТуреччиниТрамппереговори в Стамбулі
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