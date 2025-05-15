У бою за Україну загинув актор і телеведучий Максим Неліпа

Відомий український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа загинув під час боїв проти російських загарбників. Про трагедію повідомила його дружина, Тамара, у своєму дописі.

"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", — написала вона.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Максим добровільно приєднався до Збройних сил України. У січні 2025 року під час бойових дій він отримав важке поранення, переніс кілька операцій у Дніпрі, але після реабілітації повернувся до служби на фронті.

Максим Неліпа, народжений у 1976 році в Києві, здобув популярність як актор і телеведучий. Він був ведучим таких телепередач, як "Програй мільйон" та "Підйом", а також активно виступав у КВК та брав участь у зйомках "Дизель Шоу". Окрім цього, в 2007 році він став учасником шоу "Танці з зірками", де виступав у парі з Оленою Шоптенко.