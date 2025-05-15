День вишиванки: традиція, що єднає

Щороку у третій четвер травня українці в Україні та по всьому світу святкують День вишиванки. У 2025 році це свято припадає на 15 травня.

Дата вибрана не випадково — травень символізує оновлення, молодість і силу природи, а четвер як звичайний будній день підкреслює головну ідею свята: вишиванка — це не лише урочистий одяг, а частина повсякденного життя.

День вишиванки зародився у 2006 році в Чернівцях. Його ініціаторкою стала студентка Леся Воронюк, яка запропонувала одногрупникам одного дня прийти на навчання у вишиванках. Ідея швидко поширилась університетом, а згодом і всією країною.

Сьогодні це — міжнародне свято, яке відзначає не лише Україна, а й десятки країн, де живе українська діаспора.

Свято не має строгих канонів чи обрядовості. Найголовніше — вдягнути вишиванку, куди б ви не прямували: на роботу, в школу, на фронт чи вулицю.

Українська вишиванка — це більше, ніж елемент одягу. Це символічний оберіг.

Орнаменти мали глибоке значення:

геометричні — гармонія та порядок

рослинні — життєва сила

тваринні — добробут і захист

Кольори теж мали своє значення:

червоний — любов, енергія

чорний — пам’ять, мудрість

білий — чистота, світло

синій — спокій, небо

зелений — природа, молодість

З початком повномасштабної війни у 2022 році вишиванка набула ще глибшого значення. Її вдягають не лише для святкування — вона стала знаковим проявом гідності, сили духу та культурної стійкості. У вишиванках — бійці на передовій, переселенці за кордоном, митці й дипломати.