Ілон Маск запускає Starlink у Саудівській Аравії, – Bloomberg

Мільярдер Ілон Маск заявив, що Саудівська Аравія дозволить використовувати сервіс Starlink його компанії SpaceX для авіації та морських перевезень.

Це відбулося на тлі підписання королівством інвестиційних угод на близько $600 млрд під час візиту президента Дональда Трампа до Саудівської Аравії, пише Bloomberg.

Маск оголосив про це під час саміту в Ер-Ріяді, який відвідали десятки американських керівників, зокрема інші лідери великої технологічної індустрії, включаючи генерального директора OpenAI Сема Альтмана та главу Amazon Енді Джессі.

Він також повідомив, що під час зустрічей у вівторок продемонстрував президенту Трампу і наслідному принцу Мохаммеду бін Салману, як його роботи Optimus від Tesla виконують "танець Трампа".

Ілон Маск представив послуги з усієї своєї бізнес-імперії, зокрема роботаксі та тестові тунелі Boring Company, як частину бачення покращення життя в Саудівській Аравії.

Найбагатша людина у світі наразі виступає радником президента та контролює процес скорочення державних витрат.

Starlink – це ініціатива SpaceX із забезпечення інтернету з космосу, яка складається з тисяч супутників на відносно низькій орбіті навколо Землі. Разом ці супутники забезпечують широкосмугове покриття інтернетом на поверхні планети.

Цього місяця Демократична Республіка Конго дозволила Starlink працювати на своїй території. Компанія також веде перемовини з Італією щодо угоди на €1,5 млрд про розгортання системи для урядового та військового зв’язку, хоча переговори то відновлюються, то зупиняються.

У регіоні використання Starlink вже дозволили Катар, Бахрейн та Йорданія. Минулого року Qatar Airways почала впроваджувати супутниковий інтернет для пасажирів на своїх літаках Boeing 777.

Зараз невідомо, чи дозволить Саудівська Аравія використання Starlink не лише в авіації та судноплавстві, а й для звичайних користувачів.

У США SpaceX виграла контракт Міністерства оборони на $5,9 млрд на запуск розвідувальних супутників, отримала підтримку республіканців щодо розширення своєї участі в ініціативі розвитку інтернету в сільській місцевості, а також розгортає термінали для підтримки Федерального управління авіації.