Білий слиз, відомий як «морська слина», знову з'явився на поверхні Мармурового моря в Туреччині, ставлячи під загрозу як морську екосистему, так і туристичний сезон, що наближається. Про це повідомляють турецькі ЗМІ та місцеві експерти.

За інформацією видання politikam.com, проблема «морської слини» знову загострилася на узбережжі Мармурового моря. Наголошується, що ще у 2021 році це явище вже створювало серйозні проблеми для внутрішніх турецьких курортів.

Професор Мустафа Сари оприлюднив фотографії слизу, що покриває поверхню порту Ердек – популярного місця відпочинку на Мармуровому морі. Він висловив занепокоєння, що «морська слина», вперше помічена у 2008 році і яка масово покрила море у 2021 році, може знову поширитись з настанням теплої погоди.

Причини появи «морської слини»

Експерти пов'язують появу «морської слини» з діяльністю людини. Надмірне надходження добрив у морську воду спричиняє перевищення нормального співвідношення азоту і фосфору. Це, своєю чергою, викликає бурхливе розмноження мікроорганізмів, переважно фітопланктону. Ці мікроорганізми підіймаються на поверхню моря, де через потепління води та сукупність інших факторів відбувається їх масова загибель.

В результаті утворюється сірий та липкий шар, який може покривати значні площі поверхні моря. Згодом слиз осідає на дно, накриваючи його.

Екологічні та туристичні наслідки

Професор Мустафа Сари підкреслює руйнівний вплив слизу на морське життя: «Слиз вбиває мідії, устриці та корали на дні моря. Він вкриває їх, як ковдру. Іншими словами, морські організми нині ушкоджуються слизом. Рибальство сильно постраждало у Мармуровому морі за останні шість місяців. Тепер коли слиз починає підніматися на поверхню, почне страждати і туризм».

Мустафа Сари закликав владу та відповідальні структури повернутися до виконання плану дій з порятунку Мармурового моря, який був підписаний у 2021 році главами семи турецьких провінцій, представниками міністерств, парламенту та комісії з охорони довкілля.

«Мармурове море прийняло на себе стільки навантаження, скільки може винести, і з більшим воно просто впоратись не може», – попередив турецький експерт, наголошуючи на необхідності негайних та ефективних заходів для подолання цієї екологічної проблеми.