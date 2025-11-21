Колишнього депутата Європарламенту та екслідера британської партії Reform UK у Вельсі Натана Гілла засудили до 10,5 року позбавлення волі. Його визнали винним в отриманні хабарів за озвучування проросійських заяв, зокрема, на українському телебаченні.

Про це повідомляє BBC.

52-річний політик визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення відповідно до Закону про хабарництво. Вирок ухвалив Центральний кримінальний суд Лондона 21 листопада. Суддя додала, що Гілл матиме право на умовне звільнення після відбуття половини терміну.

За даними слідства, Гілл отримував гроші від політика, якого характеризують як "проросійського українського діяча". В обмін на гроші він мав використовувати свій статус та вплив для поширення наративів, вигідних Кремлю, та підтримки проросійської позиції у публічному просторі. Обвинувачення виявило повідомлення у WhatsApp між Гіллом та проросійським політиком в Україні Олегом Волошиним.

Міністр з питань ветеранів і заступник керівника Міноборони Сполученого Королівства Алістер Карнс закликав партію Reform "провести повне розслідування", щоб "усунути будь-який російський вплив у партії".

Після слухання справи про оголошення вироку в Олд-Бейлі, контртерористична група поліції Лондона заявила, що вона все ще розслідує, чи скоїв хтось подібний злочини.

Натан Гілл був гостем українських телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Обидва входили до холдингу "Новини", який був під контролем кума Путіна Віктора Медведчука. Обидва телеканали Зеленський заблокував на початку лютого 2021 року. Санкції запровадили на пʼять років.

На цих телеканалах Гілл за наданими йому сценаріями та інструкціями просував російські наративи та висловлював стурбованість щодо загроз в Україні.

Прокурор Марк Гейвуд повідомив суду, що в грудні 2018 року Волошин написав Гіллу, що отримав "усі обіцяні різдвяні подарунки" та попросив "ще п’ять подарункових карток", маючи на увазі суми грошей. За його словами, подальші повідомлення підтвердили, що ці гроші надходили від Медведчука.

"Є чіткі докази домовленостей діяти певним чином або за певним сценарієм за певні суми грошей", – додає прокурор.

Окрім того, за словами сторони обвинувачення, у повідомленнях Волошин просив у Гілла знайти щонайменше "ще двох" євродепутатів, які були б на його боці.

Це перший випадок в історії Великої Британії, коли політика такого рівня засудили за звинуваченнями в хабарництві на користь іноземного впливу.