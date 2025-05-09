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Суспiльство

Українська мова стане обов’язковою у соцмережах

Українська мова стане обов’язковою у соцмережах

Україна наближається до нового етапу мовної політики. У планах законодавців — запровадити обов’язкове використання української мови для публічного контенту, який розміщують медіа у соцмережах, зокрема в Telegram, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та ін. Це означає, що інформування аудиторії державною мовою стане нормою не лише для ефіру, а й для цифрових публікацій.

Що саме зміниться:

Чіткі мовні вимоги до онлайн-контенту. Правила, які нині діють для ТБ, радіо та друкованих ЗМІ, адаптують для онлайн-медіа та сторінок у соцмережах.

Зобов’язання для медіа. Виробники контенту повинні будуть створювати україномовні відео, дописи, пости й статті.

У законодавстві з’являться оновлені механізми притягнення до відповідальності за порушення мовного законодавства. Також планується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що дозволить швидше реагувати на випадки ігнорування мовних норм.

Згідно з позицією влади, мета нововведень — гарантувати кожному громадянину право отримувати інформацію та послуги українською мовою в усіх сферах суспільного життя, зокрема в інтернеті. Це також є частиною стратегії інформаційної безпеки та культурної стійкості України на тлі триваючої війни.

Теги:

соцмережімовне законодавствомедіаперехід на українську мову
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