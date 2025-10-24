﻿
Свiт

Світові програми прокату велосипедів б’ють рекорди популярності

Програми спільного користування велосипедами у світі встановлюють нові рекорди. З моменту запуску паризької системи Vélib у 2007 році тисячі міст запровадили подібні сервіси — як із док-станціями, так і без, для класичних велосипедів і електробайків, а також самокатів.

За даними Bloomberg, у Канаді, Мексиці та США у 2024 році було здійснено 225 мільйонів поїздок, що на 53 мільйони більше, ніж роком раніше.

Європейські міста також демонструють стрімке зростання використання таких систем.

Втім, їхня масовість викликає невдоволення у частини мешканців, зазначив урбаніст і публіцист Бенджамін Шнайдер. За його словами, міста реагують на це регулюванням, створенням спеціальних зон для паркування, а також покращенням велосипедної інфраструктури. Водночас він підкреслює, що вуличний простір Північної Америки «як і раніше залишається ворожим місцем для людей на велосипедах і самокатах».

Bloomberg також повідомляє, що прокат велосипедів стає дедалі дорожчим: поїздка на Citi Bike у Нью-Йорку тривалістю пів години нині може коштувати $15,59.

 Автор: Сергій Ваха

велосипедирекордикористування велосипедамипрокат велосипедів
