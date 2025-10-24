Парламент Хорватії відновив призов до армії

Парламент Хорватії проголосував за відновлення обов'язкової військової служби, призупиненої у 2008 році. Про це повідомляє АР.

Відповідні зміни до законодавства підтримали 84 законодавці зі 151. Це рішення означає повернення до призову на тлі посилення напруженості в Європі через агресію Росії проти України.

Призовники проходитимуть двомісячну базову військову підготовку.

До кінця року влада почне викликати на медичне обстеження призовників, народжених у 2007 році.

Призовники отримуватимуть зарплату. Ті, хто відмовляється від військової служби за переконаннями, можуть натомість обрати цивільну службу.

Міністерство оборони Хорватії заявило, що метою відновлення призову є надання молоді базових навичок і знань, «необхідних у кризових ситуаціях, щоб вони могли сприяти національній безпеці».