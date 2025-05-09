Bitcoin знову вийшов на історичний максимум

Ціна Bitcoin, найбільшої криптовалюти світу, знову перевищила позначку у 100 тисяч доларів за одиницю, повідомляє CoinDesk. Станом на 18:29 8 травня вартість Bitcoin склала 100,794 долари. Востаннє такої ціни криптовалюта досягала в січні 2025 року.

Загальна капіталізація Bitcoin наразі перевищує 2 трильйони доларів. Другий за величиною криптоактив, Etherium, також перевищив відмітку у 2 тисячі доларів, подорожчавши на понад 11% за добу.

Агентство Bloomberg зазначає, що зростання вартості Bitcoin спричинене оптимізмом на ринку, пов'язаним з очікуваннями послаблення торгової напруги після укладення угоди між президентом США Дональдом Трампом та Великою Британією.

Нагадаємои,: вперше цей рубіж криптовалюта подолала в грудні 2024 року.