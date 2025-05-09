﻿
Полiтика

Що говорили Сі Цзіньпін і Путін про Україну: подробиці

Що говорили Сі Цзіньпін і Путін про Україну: подробиці

Китай офіційно підтвердив, що тема України була однією з ключових на переговорах між Сі Цзіньпіном та Путіним. Заява російського президента про готовність до мирних переговорів без попередніх умов, звісно, звучить «багатообіцяюче», особливо в контексті його сподівань на "справедливу та міцну мирну угоду" з Україною.

З іншого боку, позиція Сі Цзіньпіна про "загальну, всеосяжну, спільну та стійку концепцію глобальної безпеки" та необхідність врахування "законних інтересів безпеки всіх країн" і усунення "корінних причин кризи" виглядає більш широкою та обережною. Його акцент на діалозі для досягнення "справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін" також є важливим нюансом.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп також висловив припущення щодо можливості залучення Китаю до переговорного процесу стосовно України.
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Після дня звільнення Америки США та Велика Британія уклали "неймовірну" угоду
Полiтика 08.05.2025 22:25:46
Після дня звільнення Америки США та Велика Британія уклали "неймовірну" угоду
Читати
Трамп бачить "хороший прогрес" на шляху укладання мирної угоди між РФ і Україною
Полiтика 08.05.2025 22:16:26
Трамп бачить "хороший прогрес" на шляху укладання мирної угоди між РФ і Україною
Читати
Компанія, яка створила криптовалюту XRP, використала Трампа, щоб ввести її до криптовалютного резерву
Економіка 08.05.2025 21:53:04
Компанія, яка створила криптовалюту XRP, використала Трампа, щоб ввести її до криптовалютного резерву
Читати