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Полiтика

США не допустять “подарунків” для РФ у вигляді українських земель — Венс

США не допустять “подарунків” для РФ у вигляді українських земель — Венс

Вашингтон виступає за збереження суверенітету України після припинення російської агресії. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на каналі Fox News, коментуючи позицію Вашингтона щодо можливих переговорів про припинення війни та претензій Росії на українські території.

На запитання ведучої про позицію США в контексті минулої заяви, що Росія ставить завищені вимоги в угоді про мир, Венс зазначив, що Росія «не може розраховувати на території України, які вона ще навіть не завоювала». Він підкреслив, що, незважаючи на можливість переговорів, РФ не повинна отримувати українські землі, які поки що не знаходяться під її контролем.

"Ми знали, що Росія буде вимагати занадто багато. Це частина переговорного процесу. Але важливо зазначити, що Росія не може претендувати на території, яких вона ще не захопила", — заявив Венс.

Також віце-президент США висловив думку, що в той час як Україна прагне припинення вогню, ситуація на фронті залишає бажати кращого. Він наголосив, що позиція Вашингтона полягає в тому, щоб Україна залишалася суверенною і цілісною державою, і що США не підтримуватимуть будь-які спроби віддати території, які ще не окуповані Росією.

"Ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми хочемо, щоб вона залишалася суверенною країною, і ми не погодимося з тим, щоб Росія отримала території, які ще не завоювала", — додав Венс.

Він також висловив стурбованість щодо можливості виходу США з переговорів, якщо Росія не буде діяти добросовісно. За його словами, якщо переговори стануть фальшивими або маніпулятивними, США будуть готові вийти з процесу.

При цьому він визнав, що сам факт того, що Росія пропонує мирний план, вже можна вважати певним прогресом. Він також зауважив, що те, що Україна запропонувала конкретну пропозицію мирного врегулювання, є важливим кроком вперед.

"Ми повинні докласти зусиль, щоб наблизити ці сторони, щоб досягти стійкого миру. Ми поки що не там, але будемо продовжувати працювати над цим, поки не зрозуміємо, що більше немає можливості досягти прогресу", — підсумував Венс.

 
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