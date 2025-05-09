Аналітики "Інституту вивчення війни" (ISW) попереджають, що Росія, ймовірно, вдається до цинічної тактики на окупованому півострові Крим — використання дитячих літніх таборів поблизу військових об’єктів з метою стримати можливі удари ЗСУ. Такий підхід, згідно з міжнародним гуманітарним правом, може розцінюватися як використання цивільного населення — зокрема дітей — як "живих щитів".

У своєму звіті за 8 травня ISW посилається на розслідування "Крим.Реалії", де йдеться про плани окупаційної влади організувати понад 400 літніх таборів у Криму, зокрема 17 — лише в Севастополі. Як заявив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, до таборів мають прибути діти як з Росії, так і з окупованих територій України, включаючи сиріт та дітей військовослужбовців РФ.

Аналітики ISW наголошують: розміщення таких таборів поблизу об’єктів військової інфраструктури створює серйозну загрозу для життя дітей, а також є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Це право прямо забороняє використовувати цивільних для прикриття військових цілей.

Експерти вказують також на парадоксальність підходу Росії: Кремль одночасно позиціонує Крим як безпечний туристичний регіон, відкритий для відпочинку, і при цьому активно використовує півострів як базу для ведення війни проти України.

"Це створює подвійний ризик: з одного боку — для цивільного населення, з іншого — для правдивості інформаційної картини про Крим, яку нав’язує Росія як 'мирну курортну зону'," — йдеться у звіті.

Раніше ISW неодноразово фіксував випадки, коли РФ застосовувала тактику прикриття військових цілей цивільними об’єктами або людьми — зокрема в Маріуполі, Запорізькій області та на інших тимчасово окупованих територіях.