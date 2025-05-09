США про угоду з Україною щодо надр: це не про мир, а про майбутнє

Угода між Україною та США щодо співпраці у сфері стратегічних корисних копалин не має жодного стосунку до мирних переговорів або припинення війни з Росією. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, коментуючи спекуляції навколо підписаного документу.

Вона чітко дала зрозуміти, що домовленість є суто економічною ініціативою, яка не пов’язана з жодними дипломатичними процесами щодо завершення бойових дій. За словами Брюс, мета угоди — підтримати Україну в її довгостроковому економічному відновленні та створити надійні умови для залучення інвестицій, зокрема у сферу критично важливих ресурсів.

"Ця домовленість має стратегічне значення, оскільки сприятиме зміцненню економіки та національної безпеки України на роки вперед. Але вона не є частиною перемовин щодо припинення вогню чи встановлення миру", — зазначила речниця Держдепу.

Вона також підкреслила, що партнерство в галузі надрокористування є логічним кроком у контексті широкої підтримки України з боку США, включно з військовою, гуманітарною та фінансовою допомогою. Інвестиції в надра, за її словами, відкривають нові перспективи для економіки країни, сприяють розвитку регіонів і можуть стати одним з ключових ресурсів для післявоєнного відновлення.