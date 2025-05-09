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Економіка

Польські перевізники знову блокуватимуть кордон з Україною

Польські перевізники знову блокуватимуть кордон з Україною

Польські вантажоперевізники анонсували можливе блокування пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", яке може розпочатися вже 12 травня. Відповідне звернення вони подали до місцевої влади, очікуючи на погодження проведення акції.

Причиною протесту стало невдоволення новою системою електронної черги для вантажного транспорту, запровадженою в Україні. За словами перевізників, замість полегшення процедур вона спричиняє значні затримки — водії змушені чекати на українській стороні до тижня, навіть без вантажу.

Тривалість потенційної блокади наразі невідома — усе залежатиме від рішення місцевих органів.
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