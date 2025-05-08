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Головком ЗСУ повідомив про провал спроб тимчасового перемир’я

Головком ЗСУ повідомив про провал спроб тимчасового перемир’я

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна відкрита до всіх форматів пошуку миру, включаючи тимчасове припинення вогню, але Росія блокує навіть базову пропозицію – режим тиші на 30 днів. Про це він повідомив у Facebook після відеоконференції з головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Робертом Брігером.

Ключові тези заяви Сирського:

  • Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, щоб дати шанс дипломатії й зменшити страждання мирного населення.
  • Росія ж не лише не підтримала ініціативу, а й продовжує маніпулювати "перемир’ями", які сама ж і порушує.
  • У розмові з Брігером Сирський наголосив, що для забезпечення ефективного стримування агресора потрібне прискорене постачання боєприпасів та систем ППО.
  • Україна проводить реорганізацію ЗСУ, переходить на корпусну структуру, і очікує посиленої підтримки в навчанні військових.
  • Сирський підкреслив, що принципова позиція міжнародних партнерів — ключ до справедливого миру.

«Україна прагне миру. Але мир — це не капітуляція. Це чесна домовленість. Ми відкриті до діалогу, але не до ультиматумів», — резюмував головнокомандувач.

За даними джерел, упродовж останніх місяців США окремо вели консультації з Києвом і Москвою, пропонуючи механізми деескалації. Україна підтримала ідею повного припинення вогню, тоді як РФ почала висувати неприйнятні умови, не припиняючи бойові дії, зокрема навіть під час оголошених «режимів тиші».
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