Рада ратифікувала угоду про створення Інвестфонду між США та Україною

Верховна Рада України підтримала ратифікацію Угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови . Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк .

Документ ухвалили одразу за основу та в цілому, що свідчить про повну політичну підтримку міжпарламентської більшості. Інвестфонд покликаний стати одним з ключових механізмів залучення американських коштів для післявоєнного відновлення України.

Раніше Міністерство економіки повідомляло, що Фонд діятиме на умовах паритетного партнерства (50/50), а прибутки розподілятимуться з урахуванням додаткових внесків кожної зі сторін.