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Полiтика

Рада ратифікувала угоду про створення Інвестфонду між США та Україною

Рада ратифікувала угоду про створення Інвестфонду між США та Україною

Верховна Рада України підтримала ратифікацію Угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ ухвалили одразу за основу та в цілому, що свідчить про повну політичну підтримку міжпарламентської більшості. Інвестфонд покликаний стати одним з ключових механізмів залучення американських коштів для післявоєнного відновлення України.

Раніше Міністерство економіки повідомляло, що Фонд діятиме на умовах паритетного партнерства (50/50), а прибутки розподілятимуться з урахуванням додаткових внесків кожної зі сторін.
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