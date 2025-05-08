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Економіка

Російські мільярди працюють проти Росії: перший транш вже в Україні

Російські мільярди працюють проти Росії: перший транш вже в Україні

Європейська комісія офіційно підтвердила, що Україна отримала перший транш у розмірі 1 мільярда євро, згенерований із прибутків від заморожених російських активів. Це кошти, які утворилися внаслідок інвестування або зберігання активів Центробанку РФ на території країн ЄС — передусім у бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Цей транш став першим реальним кроком у механізмі перерозподілу доходів на користь України, ухваленому країнами ЄС після тривалих дискусій. Кошти мають бути спрямовані на військову та енергетичну підтримку, зокрема на відновлення інфраструктури, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Передача траншу відбулася 8 травня — у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Брюсселі це підкреслюють як сигнал історичної солідарності: тоді Європа протистояла нацизму, сьогодні — агресії путінської Росії.

Очікується, що подібні виплати здійснюватимуться регулярно. За оцінками, прибутки лише від заморожених активів у Euroclear можуть сягнути €3–5 мільярдів щороку. Основна сума заморожених російських резервів в ЄС перевищує €200 мільярдів, однак поки що йдеться саме про використання відсоткових доходів, а не самих активів, щоб уникнути юридичних суперечок.
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