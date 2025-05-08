Вучич кинув виклик ЄС з Красної площі

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його візит до Москви не зашкодить Сербії, а можливі санкції з боку Європейського Союзу він готовий взяти на себе. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

«Я тут, щоб захищати інтереси свого народу та своєї держави. Мене не турбує, що про це подумають чи скажуть в інших країнах. Мене обрали громадяни Сербії, а не жителі Риги, Таллінна чи Вільнюса», – сказав Вучич з Красної площі.

Він подякував Росії за те, що вона не визнає незалежність Косова, і назвав для себе великою честю зустрічі з президентами Росії та Китаю – Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

«Я пообіцяв президенту Путіну приїхати, і я ніколи не приховував цього. Я відверто повідомив європейцям про свій намір бути в Москві 9 травня», – наголосив Вучич.

Щодо реакції ЄС він зазначив: «Я впевнений, що Сербія продовжить свій шлях до Європи. Якщо хтось вирішить покарати нас, хай покарає мене особисто».