Сьогодні депутати зберуться на екстрене засідання

На порядку денному Верховної Ради стоїть питання ратифікації угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин. Також планується розглянути зміни до Бюджетного кодексу, пов'язані зі створенням Американсько-Українського фонду відбудови.

Народний депутат Железняк повідомив, що обговорення ратифікації угоди про надра займе близько 20 хвилин, і висловив упевненість у її успішному голосуванні, прогнозуючи підтримку понад 280 голосів. Він також зазначив, що зміни до Бюджетного кодексу є технічними і їхнє перше читання відбудеться наступного тижня.