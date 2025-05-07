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Суспiльство

Більшість українців уважає, що формат "Єдиних новин" є неприпустимим навіть під час війни

Більшість українців уважає, що формат "Єдиних новин" є неприпустимим навіть під час війни

77% респондентів зазначають, що через брак різних точок зору на події в телемаратоні вони шукають інформацію в інших джерелах.

Частка тих, хто позитивно ставиться до формату телемаратону, знизилась за два роки з 45% у 2022 році до 17% у 2024-му. Про це свідчать результати п'ятої хвилі щорічного дослідження «Індекс медіаграмотності українців: 2020–2024», проведеного «Детектором медіа».

Лише чверть українців (26%) звертається до етерів національного телемаратону «Єдині новини» як до джерела інформації про суспільно-політичне життя. Це, за даними дослідження, помітне зниження порівняно з минулими опитуваннями — у 2022 році ця частка складала 41%, а у 2023 році — 31%.

Окрім того, 77% респондентів зазначили, що через брак різних точок зору на події в телемаратоні вони шукають інформацію в інших джерелах.

38% опитаних вважають, що телемаратон є виправданим форматом під час війни, і 57% респондентів впевнені, що «Єдині новини» транслюють лише одну, офіційну точку зору на події, що є неприпустимим навіть під час війни.

При цьому, згідно з результатами дослідження, у порівнянні з 2023 роком, у 2024-му зросла кількість споживачів суспільно-політичного контенту в соціальних мережах (62% vs 70%) та месенджерах (55% vs 62%).

Методологія дослідження: кількісне дослідження; інтерв'ю обличчя-до-обличчя за допомогою планшета за стандартизованим опитувальником(CAPI).

Географія: національне дослідження. Дослідження не проводилось на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та в АР Крим

Обсяг вибірки: 1200респондентів.

Цільова аудиторія: доросле населення України(18―65 років).

Тип вибірки: репрезентативна за віком, статтю, типорозміромнаселеного пункту та регіоном.

Польовий етап: 15.01.2024– 29.01.2024, здійснений компанією «New Image Marketing Group». 

Звіт на основі даних кількісного дослідження, здійсненого дослідницькою агенцією «New Image Marketing Group» на замовлення ГО «Детектор медіа», склала кандидатка соціологічних наук Марта Наумова.

Теги:

телемаратонЄдині новини
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