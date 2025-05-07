77% респондентів зазначають, що через брак різних точок зору на події в телемаратоні вони шукають інформацію в інших джерелах.

Частка тих, хто позитивно ставиться до формату телемаратону, знизилась за два роки з 45% у 2022 році до 17% у 2024-му. Про це свідчать результати п'ятої хвилі щорічного дослідження «Індекс медіаграмотності українців: 2020–2024», проведеного «Детектором медіа».

Лише чверть українців (26%) звертається до етерів національного телемаратону «Єдині новини» як до джерела інформації про суспільно-політичне життя. Це, за даними дослідження, помітне зниження порівняно з минулими опитуваннями — у 2022 році ця частка складала 41%, а у 2023 році — 31%.

Окрім того, 77% респондентів зазначили, що через брак різних точок зору на події в телемаратоні вони шукають інформацію в інших джерелах.

38% опитаних вважають, що телемаратон є виправданим форматом під час війни, і 57% респондентів впевнені, що «Єдині новини» транслюють лише одну, офіційну точку зору на події, що є неприпустимим навіть під час війни.

При цьому, згідно з результатами дослідження, у порівнянні з 2023 роком, у 2024-му зросла кількість споживачів суспільно-політичного контенту в соціальних мережах (62% vs 70%) та месенджерах (55% vs 62%).

Методологія дослідження: кількісне дослідження; інтерв'ю обличчя-до-обличчя за допомогою планшета за стандартизованим опитувальником(CAPI).

Географія: національне дослідження. Дослідження не проводилось на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та в АР Крим

Обсяг вибірки: 1200респондентів.

Цільова аудиторія: доросле населення України(18―65 років).

Тип вибірки: репрезентативна за віком, статтю, типорозміромнаселеного пункту та регіоном.

Польовий етап: 15.01.2024– 29.01.2024, здійснений компанією «New Image Marketing Group».

Звіт на основі даних кількісного дослідження, здійсненого дослідницькою агенцією «New Image Marketing Group» на замовлення ГО «Детектор медіа», склала кандидатка соціологічних наук Марта Наумова.