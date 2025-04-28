У Путіна зробили заяву про мирну угоду з Україною

Росія нібито готова шукати «баланс інтересів» у питаннях щодо України. Водночас в Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться у заяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитують пропагандисти ТАСС.

Лавров спростував, що РФ не готова на жодні поступки щодо України. Натомість він заявив, що Москва готова шукати «баланс інтересів».

Однак, говорячи про Запорізьку атомну електростанцію, він зазначив – Росія за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі.

Крім того, Лавров висловився і щодо Криму.

«Трамп сказав правду про приналежність Криму, він розуміє, що Росія не веде переговорів щодо цілісності своєї території», – заявив Лавров.