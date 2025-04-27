Ввічливість із ШІ виливається у втрати десятків мільйонів доларів

Використання слів ввічливості в роботі з ШІ-ботом ChatGPT може обходитися розробникам у десятки мільйонів доларів.

Про це заявив Сем Альтман, виконавчий директор OpenAI — компанії, яка розробила ChatGPT.

Один із користувачів соцмережі X поцікавився, скільки грошей OpenAI втратила на електроенергії через те, що люди говорять ChatGPT «будь ласка» та «дякую».

Незабаром Альтман відповів: «Десятки мільйонів доларів, витрачених з користю — ніколи не знаєш».

Це порушило питання, чи варто тоді витрачати час на додаткові слова, які збільшують вартість роботи чат-бота. Торішнє дослідження Washington Post показало, що на створення штучним інтелектом одного електронного листа зі 100 слів треба 0,14 кіловат-години електроенергії та 519 мілілітрів води, витраченої на охолодження серверів.

А втім, експерти вважають, що ввічливість ніколи не завадить — не лише для тих, хто хвилюється через можливе «повстання роботів», а й для покращення результатів користувачів.

Журналістка TechRadar Бекка Кедді провела експеримент, скоротивши свої запити до простих інструкцій, і, за її словами, ті почали здаватися «неприродними» та «менш корисними».

Скотт Вальдес, співзасновник і генеральний директор Ari та засновник VIDA Select, вважає, що речення з ввічливими фразами можуть давати більше контексту в питанні для ШІ, що своєю чергою призводить до кращих відповідей. Водночас різкі короткі запити мають розпливчасту команду, тож і відповідь буде загальною.

Директор команди дизайнерів Copilot Куртіс Біверс пояснював, що ШІ не може ображатися, але елементарний етикет має велике значення: використання ввічливої ​​мови задає тон відповіді, допомагає створювати ввічливі результати.

Замість того щоб наказувати чат-боту, Біверс пропонує починати запити з «будь ласка»: «Це не тільки гарантує, що ви отримаєте таку саму люб’язність у відповідь, але й покращує швидкість реагування та продуктивність ШІ».