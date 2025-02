Зараз необхідно робити все можливе для повернення нашої спадщини. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова ГО «Європейський шлях України» та засновник Благодійного фонду «Мистецька ініціатива» Ігор Корж, у межах Мюнхенської безпекової конференції команда Малевич/Malevych провела дискусійні панелі на теми: “Is Europe ready to defensa its freedom? Culture as form of resistance” та “The role of culture in hybrid wars. Malevych case – refuting the myths of russian propaganda”.

В якості спікерів були: Відомий американський історик та письменник Тімоті Снайдер. Екс-міністр закордонних справ України Pavlo Klimkin Павло Клімкін. Український правозахисник Максим Буткевич, який понад 2 роки перебував у російському полоні. Мистецькознавиця та дослідниця творчості Казимира Малевича Тетяна Філевська Тетяна Філевська та інші культурні та політичні діячі. Як зазначив Ігор Корж, культура – це ідентичність, це ДНК нації. Саме тому імперії завжди прагнули знищити чи присвоїти культуру тих, кого намагаються стерти. Українська культура століттями зазнавала викрадення, переписування, привласнення. І зараз необхідно робити все можливе для повернення нашої спадщини! «Приклад українського геніального художника Малевича, ім’я якого привласнили росіяни, дуже показовий. І наш фільм «Малевич/Malevych» виконує важливу місію у культурно-інформаційному протистоянні. Сьогодні ввечері він буде представлений у Мюнхені, як офіційний івент безпекової конференції! Дякуємо за підтримку всім партнерам, а особливо Artwinery! Без вас ми не змогли б зробити все на такому рівні! — Написав Ігор Корж. Фото: фейсбук Ігор Корж