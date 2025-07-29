Окупанти стали частіше розстрілювати своїх поранених після бою

Російські військові на лінії фронту все частіше добивають своїх поранених товаришів. Про це йдеться в аналітичному матеріалі німецького видання Bild, яке проаналізувало численні відеозаписи українських розвідувальних безпілотників.

За даними журналістів, на відео зафіксовано багато випадків, коли російські солдати після невдалих штурмів або під час бою вбивають своїх поранених товаришів, які більше не можуть рухатися.

Як зазначає військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, головною причиною таких дій є відсутність у штурмових підрозділах РФ організованої системи евакуації поранених з поля бою. По суті, поранені залишаються без шансів на порятунок. "Під час наступу російські сили опиняються ніби на вулиці з одностороннім рухом. Для них існує тільки один напрямок. Або вони виконують завдання, або гинуть", — розповів журналістам один із військовослужбовців ЗСУ, який наразі перебуває під Покровськом.

За його словами, якщо російський солдат отримує поранення і не може самостійно повернутися до своїх позицій, його практично приречено на смерть — або від втрати крові, або від добивання власними ж товаришами, які не мають змоги його врятувати.

Видання також зазначає, що подібна практика є наслідком тактики "м'ясних штурмів", коли командування кидає в атаку погано підготовлених та некомплектованих солдатів, без забезпечення логістики та медичної підтримки.