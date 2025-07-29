Брюссель жорстко попередив Київ: Україна може залишитись без грошей ЄС

Європейська комісія офіційно попередила Україну про можливе замороження фінансової допомоги у межах програми Ukraine Facility, якщо тиск на антикорупційні органи, зокрема НАБУ і САП, триватиме. Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

За інформацією журналістів, уряд України на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримав чіткий сигнал з Брюсселя: зміни до законодавства, які обмежують автономію НАБУ та САП і підпорядковують їх Генеральному прокурору, можуть поставити під загрозу подальше фінансування.

“Фінансова допомога в межах EU Facility буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена”, — підтвердила народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе. Йдеться «про всю наступну виплату, а не лише про її частину».

При цьому Єврокомісія у своєму листі заявила, що "не бачить російського впливу" в антикорупційних органах і вважає їх приводом для репресій.

Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні до 50 мільярдів євро до 2027 року. Переважна частина цих коштів спрямовується безпосередньо до державного бюджету України для підтримки макрофінансової стабільності та реформ.

У внутрішньому звіті Єврокомісії, який отримали дипломатичні місії країн ЄС, обшуки та арешти в НАБУ названі “найгрубішим втручанням у роботу антикорупційної системи України з моменту її створення”. У документі наголошується, що такі дії демонструють здатність влади обмежити автономію антикорупційних органів і ставлять під сумнів прогрес у впровадженні реформи верховенства права.

У Брюсселі підкреслили, що НАБУ і САП є "наріжними каменями системи правосуддя України", і їх незалежність є ключовою умовою продовження фінансової підтримки з боку ЄС.