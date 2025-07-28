Ексдепутатку Світлану Заліщук призначено послом України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція.

Відповідний указ №556/2025 від 28 липня 2025 року оприлюднений на сайті глави держави.

“Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція”, - ідеться у документі.

Заліщук - українська журналістка, громадська активістка і народна депутатка у 2014 -2019 роках, у парламент пройшла за списком "Блоку Петра Порошенка".

У ВР Заліщук очолювала підкомітет з євроатлантичної інтеграції та входила до делегації України в ПАРЄ. Також брала участь у міжнародних конференціях і форумах, пов'язаних із демократією, реформами та правами людини.

Заліщук є співзасновницею та учасницею ініціатив "Чесно", "Стоп цензурі!", "Реанімаційний пакет реформ" і "Новий громадянин". Також обіймала посади у пресслужбах Кабміну та Адміністрації президента.

Як повідомляв ForUA.com, президент Володимир Зеленський 21 липня заявив, що після наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою призначив 16 нових послів.