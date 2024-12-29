За кілька перших днів повномасштабної агресії московитів українські втрати дорівнювали усім втратам за 2014 рік…

Перемир’я зафіксує поразку України, а встановлення чітких термінів служби можливе лише теоретично, однак на практиці, з огляду на виклики війни – це нереально. Так вважає генерал Віктор Муженко, головнокомандувач ЗСУ часів президентства Петра Порошенка у 2014-19 роках.

У великому інтерв’ю для Радіо Свобода Муженко ділиться своїм баченням ситуації на фронтах: він вважає, що Покровськ має великі ризики опинитися в блокаді, що призведе до втрати Україною всієї Донецької області.

Генерал розмірковує над викликами наступного року, серед яких – мобілізація, якісна підготовка резервів, зміна системи управління військами. Іронізує з приводу генералів, що звільнилися з війська через ВЛК, серед яких, зокрема, Валерій Залужний і ексначальник Генштабу Сергій Шаптала: «Виникає така думка, що армією керували непридатні», чи то жартома чи то всерйоз, констатує Муженко. Генерал, однак, уникає прямої оцінки роботи чинного головкома: «Він може себе увіковічити як головнокомандувач ЗСУ, який зупинив російську агресію», каже Муженко, відповідаючи на запитання про авторитет Сирського серед військових.

Колишній головком переконаний, що до пониження мобілізаційного віку «ми прийдемо», і висловлює сумніви щодо ідеї Володимира Зеленського загнати генералів в окопи.

Віктор Муженко вважає, що з самого початку повномасштабного вторгнення мобілізація почалася неорганізовано

У період з 2014-го до 2021 року був створений оперативний резерв першої і другої черги. ОР-1 так званий і ОР-2. «Це люди, які брали участь в бойових діях під час АТО, ООС, які були звільнені з різних причин – хтось за власним бажанням, у когось закінчився контракт, хтось по мобілізації звільнився по закінченню терміну. Тоді на рік були мобілізовані і виконували завдання і таке інше. Вони всі були зараховані в ці оперативні резерви. Вони були поділені за віковим цензом: до 35-40 і 40 і далі. І була внутрішня інструкція», – стверджує Віктор Муженко.

З цими людьми проводилися відповідні збори, проводився їх розподіл і приписка до конкретних військових частин. Тобто з початком агресії вони повинні були прибути до своїх військових частин, таким чином розгорнути ці військові частини до повних штатів військового часу і, можливо, навіть ще створити певний резерв для цих військових частин.

«Що трапилося? Трапилося те, що почалася ця кампанія по територіальній обороні. Ми тут запустили по телебаченню. Де його тільки не було. У соцмережах кругом ішла підготовка, з дерев’яними автоматами хтось бігав, там показували і таке інше. Створювалася така ілюзія масового залучення громадян України до якихось воєнізованих структур в подальшому вже з метою оборони своєї країни чи захисту своєї країни», – стверджує генерал.

Але коли почали формуватися бригади, які вже були, ядро цих бригад було створене з територіальної оборони. Перед цим пройшла заміна командування цих бригад, не одної, практично всіх бригад командування. І ті люди, які пішли з цих посад, навіть не знали про те, мабуть, чи не розуміли, чи не володіли ситуацією, де знаходяться і які матеріальні засоби для цих бригад були передбачені, в яких військових частинах вони мали їх отримати. «Тому в нас дійшло до того, що ми видавали зброю з КАМАЗів просто в руки за військовими квитками чи по паспорту. Бог його знає! В Києві це всім відомо», – переконаний Муженко.

«І почався процес формування територіальної оборони. І що? І ось цей резерв ОР-1 і ОР-2 масово пішли у ці бригади. Чому й бригади на перших етапах збройної агресії територіальної оборони достатньо потужно себе зарекомендували. Тому що там були люди підготовлені.

Крім того, в грудні 2018 року після того, як були у полон захоплені наші моряки при спробі пройти Керченську протоку, був оголошений воєнний стан. У ході цього воєнного стану було розгорнуто 10 бригад в 10-ти прикордонних областях – від Одеси до Київської області включно. 10 областей! Було призвано більше 30 тисяч людей, які впродовж 20 днів проходили підготовку. Допускалося, що в кожній бригаді повинно було бути не більше 20% людей з цього резерву ОР-1, ОР-2, тобто з досвідом.

Це принцип формування будь-якої нової частини, який зараз не дотримується, коли є ядро людей досвідчених, обстріляних, з досвідом, які якраз створюють ядро цієї військової частини, а вже кругом неї прибувають люди, які ще не мають цього досвіду. І ось це ядро дає змогу зцементувати цей колектив і є гарантами виконання завдань на перших етапах взагалі відбиття агресії для цих військових частин. Ці люди масово пішли в бригади територіальної оборони. Таким чином ми ослабили бойові бригади, бригади бойового комплекту.

Так от, звідси почався цей процес цього хаосу в питаннях мобілізації. І купа добровольців масово пішли. І тоді це створило такий негативний прецедент, коли в бригадах були, крім свого повного штатного комплекту, як кажуть, ще були запасні підрозділи чи резервні підрозділи, які були наповнені резервістами, які зразу поступали у випадку втрат, заміняли тих людей, які були поранені або загинули. А втрат було достатньо, на перших етапах втрати були теж. Хоча про це зараз мало хто говорить. Я наведу тільки одну цифру. Я її називав в одному з інтерв’ю, що за кілька перших днів агресії втрати дорівнювали усім втратам за 2014 рік.

І тоді склалося таке враження у деяких командирів, що цей резерв у нас невичерпний. Тому і підходи до планування, підходи до… і таке інше. Тут якраз працювали на негатив. І вийшли ми на те. І якраз ось це проведення операцій без детального планування, без організації і взаємодії (я про контрнаступ веду мову), без врахування особливостей рельєфу і місцевості, коли ми сточили ці наші резерви. І потреба в ресурсі набагато збільшилася. Якраз ми і дійшли до тієї точки, коли цей резерв став значно меншим, ніж він був на початку.

І зараз виникає проблема у тому, що у нас обмежений цей ресурс для призову. Купа заброньованих з’явилася в новому законі. Працівники деяких силових структур, структур безпеки, поліція, наприклад, і таке інше, ці працівники отримали бронь, чого раніше не було. А закон і Конституція України передбачають рівність громадян перед законом. І священним обов’язком кожного громадянина є що? Захист своєї Батьківщини! І от, ми відійшли від цих принципів і отримали те, що маємо на сьогодні», – розповів генерал у своєму інтерв’ю.