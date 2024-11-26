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Очільник українського МЗС Андрій Сибіга подякував міністру закордонних справ Великої Британії за пакет санкцій, спрямованих проти тіньового імпорту російської нафти.

“Дякую, @DavidLammy за ваше принципове лідерство та непохитну підтримку Великої Британії. Це реалістичний шлях до того, щоб змусити Росію прийняти справедливий мир. Позбавлення російської військової машини її єдиного палива - нафтогазових доходів”, - написав Сибіга на платформі X.

Перед цим у дописі на платформі X британський міністр Девід Леммі повідомив: “Сьогодні я оголошую наш найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту, який транспортує російську нафту, і тих, хто робить це можливим. Доходи Росії від нафти підживлюють вогонь війни та руйнування в Україні, і я зобов’язуюсь використати всі наявні у мене засоби, щоб їх подолати”.
ForUm

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