Керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг в розмові з журналістами в Києві сказав, що Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

Про це пише "Європейська правда".

Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.

Пряма мова: "Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів".