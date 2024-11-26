також у роздiлiПолiтика
"Коаліція дронів" виділить 1,8 млрд євро
Естонія закликала інвестувати в українську військову промисловість
Активіст Шабунін визнав, що його соратниця по ЦПК підтримала закон на догоду суддям-корупціонерам – ЗМІ
В Німеччині вважають, що через 5 років Росія може напасти на НАТО
Сібіга подякував британцям за новий пакет санкцій проти Росії
Стефанішина: Блокування кордону польськими фермерами - внутрішня політика
Умєров хоче рішучішої підтримки партнерів
Вучич вважає, що світ наближається до катастрофи
Зеленський: Путін зробив другий крок до екскалації цього року
В США підтвердили, що Росія запустила по Україні експериментальну ракету
В США вважають, що Україні потрібна сильніше мобілізація, а не більше зброї
Сібіга закликав США визнати геноцид українського народу
Зеленський: Україна може програти у війні
Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін
У Пентагоні поки не бачать ознак підготовки до застосування ядерної зброї в Україні
США обіцяють новий пакет допомоги Україні
Ердоган запропонує Зеленському розгорнути на Донеччині міжнародні війська
В Курській області вже воює біля 11 тисяч солдат з КНДР

Керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг в розмові з журналістами в Києві сказав, що Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

Про це пише "Європейська правда"

Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.

Пряма мова: "Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0