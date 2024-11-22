Ракетні удари з боку Росії 16-17 листопада пошкодили три з п'яти справних теплових електростанцій, що належать ДТЕК.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Через це довелося відключити одну з теплових станцій. Скільки часу піде на її відновлення — невідомо.

Інші два об'єкти були частково пошкоджені й уже відновили часткове виробництво електроенергії.Неназване джерело підкреслило, що цілями російських ракет були саме енергооб'єкти. Проте співбесідник агентства відмовився розкрити деталі щодо втрат потужності, заявивши, що вони "занадто чутливі".