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Новообраний президент США Дональд Трамп планує запровадити "надзвичайний" стан та залучити військових для проведення найбільшої операції з депортації нелегальних мігрантів та злочинців. Про це з посиланням на прессекретаря Кароліну Левітт повідомило видання Newsweek у понеділок, 18 листопада.

Трамп пообіцяв використати "всі необхідні сили" для втілення своїх передвиборчих обіцянок щодо масової депортації. На своїй платформі Truth Social політик відповів, що "розглядає цей крок" із використання військових ресурсів для проведення депортацій іноземних злочинців, які нелегально в'їхали в країну.

"Президент Трамп об'єднає всі федеральні повноваження і повноваження штатів, необхідні для проведення найбільшої в американській історії операції з депортації нелегальних злочинців, торговців наркотиками та торговців людьми, одночасно знижуючи витрати для сімей", - заявила Newsweek прессекретар Кароліна Левітт.

Крім того, Трамп підтвердив твердження голови Judicial Watch, громадської групи, яка займається розслідуванням корупції в уряді Тома Фіттона, який написав: "Повідомляється, що нова адміністрація @RealDonaldTrump готова оголосити надзвичайний стан у країні та використовуватиме військові ресурси, щоб зупинити вторгнення Байдена за допомогою програми масової депортації".Відповідаючи на зауваження Фіттона, Трамп написав: "ПРАВДА".
ForUm

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