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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонує президенту України Володимиру Зеленському створити демілітаризовану зону на Донеччині з тим, щоб розгорнути там міжнародні війська. Про це з посиланням на джерела з оточення Ердогана повідомило агентство Bloomberg у понеділок, 18 листопада. 

Президент Туреччини запропонує розгорнути міжнародну місію як додаткову гарантію Україні за те, що Україна на 10 років відкладе обговорення вступу до НАТО.

"Турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на сході Донбасу в Україні, де Росія контролює великі ділянки території з 2014 року. Ердоган запропонує розгорнути там міжнародні війська як додаткову гарантію, а Україну запевнять у військових поставках, щоб компенсувати згоду залишитися поза НАТО", - йдеться у матеріалі.

Турецькі офіційні особи визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вони вважають такий підхід найбільш реалістичним, пише видання. У першу чергу, потрібне стабільне припинення вогню та дискусії про довгострокову перспективу окупованих територій, вважає турецькі чиновники.Речник МЗС Туреччини Онку Кеджелі заявив, що ці деталі не є точними. За його словами, Туреччина "підтримує ініціативи щодо припинення війни". Bloomberg зазначає, що така формула може сподобатись деяким союзникам Києва, які допускають, що повноправне членство України в НАТО може призвести до прямого конфлікту з країною-агресором Росією.
ForUm

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