Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що у світлі подальшої ескалації президентом Росії Володимиром Путіним війни проти України для Європи настав час узяти на себе стратегічні зобов'язання перед Києвом.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, під час якого міністри закордонних справ обговорювали питання війни, яку проти України веде Росія за підтримки авторитарних країн.

"Без Північної Кореї, без Ірану, без Китаю Росія не могла б підтримувати свої військові зусилля, не могла б продовжувати вести війну. Нас турбують повідомлення про виробництво і постачання повних систем озброєння з цих трьох країн. Але особливо це Північна Корея та Іран, постачальники безпосередньо військової зброї... Це дасть змогу Путіну продовжити ескалацію. Це питання багато держав-членів виносять на стіл і обговорюють сьогодні. Настав час для Європи активізуватися. Настав час Європі взяти на себе стратегічні зобов'язання перед Україною. Тому сьогодні я говорю з моїми колегами держав-членів - міністрами закордонних справ і завтра з міністрами оборони, що наша підтримка України повинна залишитися, від військової підтримки до фінансової підтримки, до санкцій. Це також наш життєвий інтерес. Історія, зрештою, судитиме нас за тим, що ми зробили, коли нам довелося зіткнутися з важкими часами", - сказав Боррель.

Високий представник повідомив, що міністрів закордонних справ країн-членів ЄС також проінформував за допомогою відеоконференції про ситуацію на місцях їхній український колега Андрій Сибіга у світлі необхідності зміцнювати обороноздатність України після масованих ракетних атак на країну, націлених на цивільну інфраструктуру і, зокрема, на системи електропостачання.

Боррель констатував, що ці атаки свідчать про те, що "Путін не виглядає готовим до переговорів, скоріше, до ескалації". "Він не виглядає готовим до переговорів, але загострює війну, щоб досягти своїх цілей. А його цілі були зрозумілі від самого початку: завоювати, окупувати і підпорядкувати Україну, європейську країну, країну-кандидата до Євросоюзу. І завтра виповниться 1000 днів війни. 1000 днів", - констатував він.

Водночас Високий представник уточнив, що "минуло не лише 1000 днів (від початку повномасштабного вторгнення 2022 року), минуло 4000 днів відтоді, як Путін уперше напав на Україну 2014 року". "Можливо, наша відповідь мала бути твердішою, сильнішою від самого початку, з 2014 року. Тепер Росія нарощує свою агресію. Ми повинні уникнути того, щоб це відбувалося безкарно. Очевидно, що кожен крок, який залишається без реакції, заохочує Росію до подальшої ескалації. (Якщо немає) ніякої реакції, (є) більше ескалації", - зазначив Боррель.