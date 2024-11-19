Близько 11 тис північнокорейських солдатів увійшли до російської Курської області, заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

"Вони вступають у Курську область не просто так. Ми всі очікуємо, що вони братимуть участь у бойових діях", - сказала Сінгх у ході спілкування зі ЗМІ, додавши, що поки що немає доказів, що більше північнокорейських військ переміщуються до РФ, але це може змінитися.

При цьому Пентагон не підтвердив, що ці війська розпочали бій з українськими військами.

США розглядають Північну Корею як союзника Росії, сказала представник Пентагону.