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Шестеро людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть бути люди.

Про це пише Сумська ОВА у Telegram.

"18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА  типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина. Поранено – 12 людей, з них дві дитини".

На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди. 
ForUm

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