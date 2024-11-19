Удар був нанесений по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) РФ у Брянській області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

"У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Ще раніше він був атакований дронами", - написав Коваленко в Телеграм.