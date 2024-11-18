Президент Володимир Зеленський визнав існування кадрової кризи у владі, яка була й до повномасштабної війни, але посилилася з її настанням.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі зі студентами у суботу, відео зустрічі опублікувала пресслужба президента

"Щодо кадрової кризи – безумовно, вона є. З початком війни зі зрозумілих причин велика кількість пішла на війну – абсолютно героїчно, і ми їм всім вдячні, вони сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що великі втрати, - сказав він. - Одна людина – це вже велика втрата, а та кількість людей, які віддали свої життя, і також багато поранених – безумовно, це спеціалісти з різних напрямків, не тільки з державних інституцій, з приватного сектору. А все це працює разом… Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була".

Президент зазначив, що робота у владі – це "великий серйозний виклик", коли "не знаєш, з чого почати".

"У нас були представники приватного сектору, які дійсно мали серйозний результат, люди і спроможні, і освіта українська+ (це і французька, британська, американська), люди з двома-трьома освітами, досвідом і успішним бізнесом. Приходили в інституції, приходили в державу, в ту бюрократію, яка є… в будь-якій державі є бюрократія, її треба цифровізувати й зменшувати, це інше питання. Але коли вони приходили на це випробування, іншими словами сьогодні це назвати не можна, і ставали на посаду міністра – не у всіх виходило, чесно. І вони чесно казали, що це робота 24/7, робота, де політична складова, політична відповідальність висока. Все це непросто", – розповів Зеленський.

Він додав, що студентство і загалом молодь повинні бути в державних інституціях.

"Коли ви побачите середній вік нашого Кабміну і в інституціях – в цілому ми набагато молодші, ніж це було до нас, але на цьому не можна закінчувати", – зазначив президент.