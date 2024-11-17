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Унаслідок масованої атаки РФ загинули двоє енергетиків - працівники підстанції НЕК "Укренерго" в Одеській області.

Згідно з повідомленням компанії в телеграм-каналі, це Дмитро Камінний і Максим Шаргородський, яким було 41 і 44 роки.

Камінний пропрацював в "Укренерго" 16 років і був диспетчером однієї з підстанцій, де сьогодні і загинув. У нього залишилася десятирічна донька.

Шаргородський виконував обов'язки диспетчера. Із початком війни був мобілізований, а потім повернувся в енергетику. Без батька залишилася чотирнадцятирічна донька.

"Співчуваю рідним і друзям загиблих. Втрачати людей завжди боляче. Але раптова смерть від ракет - ще гірша втрата. Ми завжди пам'ятатимемо колег, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Це наш спільний біль, і не тільки компанії енергетиків, а спільний - держави. Сподіваюся, світ нарешті змусить агресора належно відповісти за кожне забране життя", - зазначив т.в.о. голови правління “Укренерго” Олексій Брехт.
ForUm

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