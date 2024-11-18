Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його телефонна розмова з Володимиром Путіним у п'ятницю не продемонструвала жодних ознак зміни поглядів російського диктатора на війну в Україні, повідомляє Reuters у неділю.

"Важливо було сказати йому (Путіну - ІФ-У), що він не може розраховувати на послаблення підтримки з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу", - сказав Шольц журналістам.

"Бесіда була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося в поглядах президента Росії на війну - і це нехороші новини", - додав канцлер Німеччини.

Стосовно причини, через яку він говорив із Путіним, Шольц сказав, що після виборів у США "було б не дуже гарною ідеєю, якби були переговори між американським і російським президентами, а лідер важливої європейської країни не робив би цього".

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц у п'ятницю провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Шольц закликав російського диктатора вести переговори з Україною для справедливого і міцного миру, відвести війська з узятих під контроль територій, а також пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Раніше президент України Володимир Зеленський застерігав Шольца від телефонної розмови з Путіним, заявивши, що це зменшить ізоляцію російського лідера і продовжить війну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення Шольца напряму поговорити з Путіним. Водночас низка інших західних політиків слідом за президентом України розкритикували дзвінок Шольца Путіну, зокрема, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.