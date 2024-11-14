Війська НАТО могли б зайти на території України та брати безпосередню участь у боях з військами РФ, але Альянс стримує наявність у Росії ядерної зброї.
Про це заявив очільник оборонного комітету НАТО Роб Бауер під час виступу на Празькому оборонному саміті.
За його словами, в цьому полягає головна відмінність між війною в Україні та війною в Афганістані.
"Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні й вигнали б їх. Але в них є ядерна зброя", — сказав чиновник.
При цьому Бауер вважає, що НАТО все ще можуть взяти участь у російсько-українській війні. Але це рішення він вважає більш політичним, ніж військовим.
"Уже потім усі кажуть, що "червона лінія" не була "червоною лінією", то чому ж ми не дали ту зброю раніше? Але якщо ви дивитеся на проблему в майбутньому — коли стоїть питання і ви необов’язково розумієте наслідки — тоді це набагато складніше", — заявив він.
Як повідомляли Українські Новини, наразі Сполучені Штати не готові надіслати Україні запрошення до Північноатлантичного Альянсу, заявила постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт.
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