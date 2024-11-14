В Україні триває війна високої інтенсивності, тому наразі немає підстав говорити про початок політичного процесу. Інформація The Economist щодо дати виборів та припинення вогню не відповідають дійсності. Про це в ефірі радіо NV розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що у західних медіа циркулює концепція з посиланнями на анонімні джерела, проте без пояснень логіки та передумов своїх заяв. За його словами, війна знаходиться у гарячій фазі, і у країни-агресора Росії немає жодних намірів йти на переговори, а тільки ультимативні вимоги.

"Я не бачу підстав для того, щоб вже спокійно говорити про початок якогось політичного сезону, політичного процесу. Тому що, ще раз підкреслюю, війна високої інтенсивності, вкрай високої інтенсивності. І мені здається, що це очевидно має бути і для наших західних партнерів. Якщо коротко підсумувати, неодноразово бачив публікації і щодо політичного процесу, і щодо можливості заморозки конфлікту, і щодо можливості переговорного процесу", - підкреслив Подоляк.

98% матеріалів з посиланням на анонімні джерела пишуть про необхідність змусити Україну до поступок, тоді як щодо Росії таких вимог немає, сказав Подоляк. На його думку, така позиція виглядає "абсолютно аморально".