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Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, незабаром призначить спеціального представника з питань України, який відповідатиме за переговори щодо припинення війни РФ проти України, повідомляє Fox News із посиланням на власні джерела.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального представника, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, дійти до мирного врегулювання", - сказало одне з джерел.

"Ви скоро це побачите", - додав співрозмовник.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. Із 2017-го до 2019 року Курт Волкер на добровільних засадах виконував обов'язки спеціального представника з питань України.
ForUm

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