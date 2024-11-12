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Британський міністр оборони Джон Гілі вважає, що в разі, якщо повідомлення про телефонну розмову Владіміра Путіна та обраного президента США Дональда Трампа є правдою, це є позитивним сигналом для України.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Sky News.

На думку Гілі, розмова Трампа й Путіна – це "дуже хороший перший крок і рання ознака" того, що нова адміністрація президента США буде підтримувати Україну.

Він висловив сподівання, що обраний американський президент визнає: така підтримка є в інтересах Америки.

"Якщо такі країни, як Росія, можуть перекроювати міжнародні кордони силою, це є сигналом, який підриває безпеку всіх націй", – додав британський міністр.
ForUm

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